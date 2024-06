La capacità dell artista

: Fiat Talento – furgone della FIAT Talento – categoria di Spumante Italiano Talento – album di Briga del 2016 . Talento – antica unità di misura Talento attico – unità di misura utilizzata nell'antica Atene Talento – dote naturalmente posseduta, più profonda di un'attitudine.

Italiano: Sostantivo: talento ( approfondimento) m sing (pl.: talenti) . attitudine o potenzialità di sviluppare un'abilità ha un vero talento per la musica!.. (per estensione) chi possiede un'abilità innata. (storia) presso i greci antichi, unità di misura di peso variabile espressa in mine. (numismatica) antica moneta d'argento in uso in Grecia e Palestina, di peso e valore pari in modo approssimativo a seimila dracme.