Un buono per pranzare

: . Ticket to Paradise è un film del 2022 diretto da Ol Parker.

Italiano: Sostantivo: ticket m inv . (forestierismo), (diritto), (economia) biglietto, scontrino. (forestierismo), (medicina), (farmacologia) tariffa da pagare per accedere ad alcune prestazioni mediche o per acquistare alcuni medicinali, il cui importo è stabilito dallo stato attraverso il sistema sanitario nazionale devo pagare il ticket per le analisi del sangue. questo farmaco è esente ticket.