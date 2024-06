bibita lattiginosa

: In Italia, sebbene sia opinione diffusa che l'essenza principale sia estratta dalle mandorle, il gusto dell'orzata è diverso da quello del latte di mandorla poiché, semplicemente, non contiene mandorle se non in forma di aroma, tra i quali l'aroma di mandorla amara, cioè aldeide benzoica opportunamente resa solubile per l'uso in sciroppo di zucchero, al 65% di media, ed acqua. Il nome orzata è utilizzato per designare genericamente la bevanda rinfrescante di colore bianco opalescente.

Italiano: Sostantivo: orzata f sing (pl.: orzate) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: or | zà | ta. Pronuncia: IPA: /or'dzata/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .