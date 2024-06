belloccio grazioso

: Figlio maggiore di Marco Aurelio Caro, regnò assieme al padre prima come cesare poi come augusto col fratello Numeriano. Marco Aurelio Carino (latino: Marcus Aurelius Carinus; 257 – Mesia, luglio 285) è stato un imperatore romano (283-285). Alla morte di Caro e di Numeriano, si scontrò con l'esercito guidato da Diocleziano nella battaglia del fiume Margus, in Mesia, dove trovò la morte per mano dei propri uomini.

Italiano: Nome proprio: Carino m . nome proprio di persona maschile. Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .