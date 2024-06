Le aziende con i trattori

: Conta 52 milioni di clienti, ed è presente in 49 Paesi. È costituito da una rete di Casse locali e regionali e da Crédit Agricole S. A. , la società che coordina le strategie del Gruppo. È la prima banca in Europa per ricavi nel retail banking, la terza in Francia per capitalizzazione di mercato. Il Gruppo Crédit Agricole è un istituto bancario cooperativo francese, fondato nel 1894. Dal 2001 Crédit Agricole è quotata presso la Borsa di Parigi, nell’indice principale CAC 40.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: agricole f pl . femminile plurale di agricolo. Sillabazione: a | grì | co | le . Etimologia / Derivazione: vedi agricolo. Sinonimi: agresti, agrarie, rurali, campagnole, campestri, contadine, rustiche. Contrari: cittadine, urbane.