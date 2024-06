Azienda Elettrica Municipale

Francese: Sostantivo: amateur . appassionato, indicante una persona che ama qualcosa (un hobby, un'attività, una persona). amante. dilettante Il n’est pas artiste, il n’est qu’amateur.: Non è un artista, non è che un dilettante.. Sillabazione: a | ma | teur. Pronuncia: IPA: /a.ma.tœ/ . Etimologia / Derivazione: Dal latino amator, sostantivo derivato da amo + suffisso -tor per formare il nomen agentis.