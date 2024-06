Avvenuta tempo fa

: Il termine fu coniato in inglese (serendipity) da Horace Walpole nel XVIII secolo e rientra pertanto nel novero delle parole d'autore. Il termine serendipità indica l'occasione di fare scoperte per puro caso e, anche, il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando un'altra. La serendipità viene spesso concettualizzata dagli studiosi come un tipo particolare di fortuna, che emerge da una combinazione di ricerca, contingenza e conoscenza pregressa.

Italiano: Aggettivo: pregresso m sing . proveniente dal passato software pregresso.. Sillabazione: pre | grès | so. Pronuncia: IPA: /pre'grsso/ . Etimologia / Derivazione: dal latino praegressus che deriva da praegredi cioè "andare innanzi" . Sinonimi: precedente, passato, preesistente. Contrari: anteriore.