Avere l audacia

: La locuzione significa "Ricorda di osare sempre" e può essere in qualche modo accostata — anche se in questo caso la funzione esortativa ad assumere dei rischi è decisamente più marcata — a un altro motto latino molto conosciuto: Audentes Fortuna iuvat. Memento audere semper è una locuzione in lingua latina coniata dallo scrittore e poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Desumendola direttamente dall'acronimo MAS, il poeta intendeva rendere omaggio con tale frase allo strumento bellico denominato Motoscafo armato silurante — derivato dalla Motobarca Armata SVAN — in uso nella prima guerra mondiale e poi impiegato in maniera massiccia durante la seconda guerra mondiale.

Italiano: Verbo: Transitivo: osare (vai alla coniugazione) . tentare con ostinazione chi osa voler prendere il mio posto!.. (per estensione) rischiare pur intuendo probabili conseguenze negative. (per estensione) permettersi qualcosa non accolto favorevolmente da qualcuno oppure non rispettare. (familiare) dare immediatamente troppa confidenza. Sillabazione: o | sà | re. Pronuncia: IPA: /o'zare/ .