L attuale Mongibello

: Le sue frequenti eruzioni nel corso del tempo hanno modificato, a volte anche profondamente, il paesaggio circostante e in tante occasioni hanno costituito una minaccia per gli insediamenti abitativi nati nel tempo alle sue pendici. L'Etna (detto anche Mongibello, in siciliano Muncibbeu) è uno stratovulcano complesso della Sicilia originatosi nel Quaternario, ed è il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica.

Italiano: Nome proprio: Etna ( approfondimento) m . (toponimo) nome del principale vulcano in Sicilia, vicino alla città di Catania. Sillabazione: Èt | na. Pronuncia: IPA: /'tna/ . Etimologia / Derivazione: dal greco aìtho, bruciare . Parole derivate: etneo.