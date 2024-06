Atteggiamento pieno di sussiego

: Tale miscela gassosa trova molte applicazioni nell'ambito industriale e nell'uso quotidiano, in particolare sotto forma di aria compressa (cioè sottoposta a pressione) e di aria liquida. È essenziale per la vita della maggior parte degli organismi animali e vegetali, in particolare per la vita umana, per cui la sua salvaguardia è fondamentale ed è regolata da apposite norme legislative. L'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce l'atmosfera terrestre.

Italiano: Interiezione: aria . vattene via. Sostantivo: aria ( approfondimento) f (pl.: arie) . (fisica) (chimica) miscuglio di gas che compongono l'atmosfera terrestre in misura di 78 parti di azoto, 21 parti di ossigeno e una parte composta da altri gas aria pura, limpida. aria aperta. cambiare l'aria.. (per estensione) (clima) aria di mare, dei monti, della campagna. (senso figurato) per indicare un momento non adatto non tira aria buona.