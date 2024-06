L atteggiamento di coloro che vogliono apparire onesti e virtuosi

: Con l'espressione inglese virtue signalling (o virtue signaling), letteralmente "segnalazione di virtù" (all'incirca traducibile in italiano con il termine farisaismo) si intende un atteggiamento di artefatta, talvolta esasperata, ostentazione di aderenza a valori morali che riscuotono consenso nella società del tempo, al fine di ottenere visibilità o facile approvazione dagli altri, senza però l'adozione di alcuna azione concreta per promuovere e attuare le istanze dichiarate.

Italiano: Sostantivo: perbenismo m sing . (spregiativo) atteggiamento caratteristico di chi si attiene solo in apparenza a regole di comportamento. Sillabazione: per | be | nì | smo. Pronuncia: IPA: /perbe'nizmo/ . Etimologia / Derivazione: deriva da perbene . Sinonimi: moralismo, conformismo, formalismo, ipocrisia, puritanesimo. Contrari: anticonformismo, spregiudicatezza. Parole derivate: perbenistico, perbenista.