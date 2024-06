Un articolo di giornale

: Un insieme di caratteri tipografici comprende generalmente tre stili: il tondo, il grassetto e il corsivo. In francese è chiamato italique, in inglese italic, mentre in tedesco è reso col termine Kursivschrift. Nasce per imitazione della scrittura a mano. In tipografia il corsivo, detto anche aldino (dall'ideatore Aldo Manuzio), è uno stile di carattere contraddistinto da una leggera inclinazione delle lettere verso destra.

Italiano: Aggettivo: corsivo ( approfondimento) m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: corsivo m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: cor| sì | vo. Pronuncia: IPA: /kor'sivo/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino medievale cursivus, derivazione . di currere cioè "correre" . Sinonimi: (aggettivo) minuscolo, piccolo. italico.