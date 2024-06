ardente impeto

: Passione – in filosofia, una categoria dell'essere Passione – in psicologia, sentimento di intenso entusiasmo per qualcuno o qualcosa Passione – nel cristianesimo, sofferenza e agonia di Gesù Cristo .

Italiano: Sostantivo: passione ( approfondimento) f sing (pl.: passioni) . (psicologia) (sessualità) intensa attrazione sessuale è la sua ultima passione.. notevole patimento quell'ammalato mi fa penare di passione.. (per estensione) interesse intenso ed esaltato verso una specifica attività ha la passione per la numismatica.. (senso figurato) tendenza al bene, lieve o intensa, come impegno assiduo e perseverante ha entusiasmo nonché passione.