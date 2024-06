: Arcangelo Corelli (Fusignano, 17 febbraio 1653 – Roma, 8 gennaio 1713) è stato un compositore e violinista italiano del periodo barocco. Sebbene la sua intera produzione sia limitata a sole sei raccolte di opere pubblicate - cinque delle quali di sonate in trio o solo e una di concerti grossi - ottenne grande fama e successo in tutta Europa, cristallizzando inoltre modelli di ampia influenza. Si formò a Bologna e Roma, e in questa città sviluppò gran parte della sua carriera, grazie anche alla protezione di grandi mecenati aristocratici ed ecclesiastici.

Italiano: Aggettivo: circolare ( approfondimento) sing (pl.: circolari) . (matematica) (geometria) a forma di cerchio. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) (di) modulo di credito che, una volta opportunamente compilato, permette di pagare un determinato beneficiario. (gastronomia) cucina circolare: già utilizzata dal noto Chef Igles Corelli, l'espressione fa riferimento a piatti di alto livello con ingredienti selezionati di qualità, metodi di presentazione e cottura innovativi e tradizionali, succulenti e "golosi", pur se d'elite, ma soprattutto completi nel loro insieme come nei particolari, sia per il sapore sia per la bellezza in quanto a perfezione.