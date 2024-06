Un animale da compagnia

: Alcune specie sono native delle aree temperate dell'emisfero australe (come la Terra del Fuoco o la Nuova Zelanda), ed il parrocchetto della Carolina come intuibile dal nome era diffuso prima dell'estinzione negli Stati Uniti centro-orientali: altre specie (come il parrocchetto alessandrino ed il parrocchetto monaco) sono stati introdotti intenzionalmente o accidentalmente in zone mediterranee (fra cui anche l'Italia) e vi hanno impiantato popolazioni stabili. Con quattro famiglie l'ordine è ben diffuso e rappresentato nelle aree tropicali e subtropicali della maggior parte del Pianeta: in particolare, picchi di biodiversità vengono raggiunti in America Meridionale ed Australia. Gli psittaciformi (Psittaciformes Wagler, 1830) sono un ordine di uccelli neorniti comprendente numerose specie di animali noti col nome comune di pappagalli.

Italiano: Sostantivo: pappagallo ( approfondimento) m sing (pl.: pappagalli) . (zoologia) (ornitologia) uccello appartenente alla famiglia dei Psittacidi la sua classificazione scientifica è Psittacidae ( tassonomia).. (senso figurato) (spregiativo) persona che ripete meccanicamente imitando le parole e i gesti altrui. (popolare) persona che corteggia le donne in strada dando fastidio, importunandole, molestandole.