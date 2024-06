La Soluzione ♚ Un anfibio privo di zampe come la cecilia La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : APODE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. APODE

Significato della soluzione per Un anfibio privo di zampe come la cecilia: Lo sviluppo postembrionale negli Insetti è un processo di trasformazione in più fasi che ha inizio con l'uscita della neanide, o della larva, dagli involucri protettivi dell'uovo (corion ed altre membrane embrionali) e si conclude quando l'insetto ha raggiunto l'età adulta (immagine). .

Altre Definizioni con apode; anfibio; privo; zampe; come; cecilia; Quella pescatrice è un pesce non un anfibio; Un comune anfibio con le dita a ventosa; Scomodo o privo di mezzi; Privo dei genitori; Ha zampe nere e occhi azzurri; Rapido insetto insettivoro con 15 paia di zampe; Il genere di film come Ombre rosse; Ha come simbolo Ni;