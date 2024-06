Un ammasso cosmico

: Originariamente il termine veniva impiegato per indicare qualsiasi oggetto astronomico di grandi dimensioni di natura non stellare né planetaria né cometaria, quindi comprendeva anche quelle che oggi sono note come galassie (per esempio, la Galassia di Andromeda era chiamata Nebulosa di Andromeda prima che le galassie venissero scoperte da Edwin Hubble). Una nebulosa (dal latino nebula, nuvola) è un agglomerato interstellare di polvere, idrogeno e plasma.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: nebulosa f sing . femminile di nebuloso. Sostantivo: nebulosa ( approfondimento) f sing (pl.: nebulose) . (astronomia) addensamento di materia interstellare o di astri lontani che all'osservazione appare come una nuvola luminosa.. Sillabazione: ne | bu | ló | sa . Pronuncia: IPA: /nebu'loza/ . Etimologia / Derivazione: da nebuloso , a sua volta derivato dal latino nebula, cioè "nebbia"; significa quindi "(stella) nebbiosa" .