Ama farsi ritrarre con lei

Italiano: Pronome: lui m (f.: lei) (pl.: loro) . egli Egli l'ha fatto per lui, non per te!. Lui ti aiuterà.. Sostantivo: lui m sing . il partner. (zoologia), (ornitologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: lùi. Pronuncia: /luj/ . Etimologia / Derivazione: dal latino volgare illui, a sua volta derivato da Ille/Illius . Citazione: Sinonimi: egli, esso, quello.