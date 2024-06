La Soluzione ♚ Altro nome dei fuseaux La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PANTACALZE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PANTACALZE

Significato della soluzione per Altro nome dei fuseaux: Possono essere usati come calze senza piedi, pantaloni o indumento sportivo, e in base alla composizione dei tessuti possono essere estivi e di conseguenza più leggeri o invernali e saranno dunque più pesanti. Spesso sono detti anche pantacollant (meno comunemente pantacalze), ma non sarebbero proprio sinonimi, in quanto i pantacollant sono generalmente di seta o nylon e sono più trasparenti, quindi non adatti a essere indossati senza una maglia lunga che copra le zone intime. I leggings (in inglese legings) sono un tipo di pantalone aderente, indossato sulle gambe dalle donne e dagli uomini, arrivando a coprire di solito fino al polpaccio.

