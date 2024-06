Altopiano dell Asia centrale

: Questo sport è praticato in diverse nazioni e in Italia lo sferisterio più noto dove gareggiano i professionisti è quello di Milano. L'espressione basca jai alai (coniata nel 1875 dallo scrittore basco Serafin Baroja) significa festa allegra, mentre cesta punta in castigliano significa cesta appuntita alludendo alla chistera utilizzata nel gioco. La jai alai in lingua basca o cesta punta in lingua castigliana è una specialità sferistica di palla basca.

Lettone: Sostantivo, forma flessa: alai . dativo di ala.