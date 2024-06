Agitare le mani parlando

: Il gioco è un'attività volontaria e intrinsecamente motivata, svolta a scopo ricreativo. Nella lingua italiana, la parola "gioco" viene anche impiegata in modo più specifico, riferendosi ad attività ricreative di tipo competitivo, e caratterizzate da obiettivi e regole rigorosamente definite (come nel caso dei giochi di società o dei giochi da tavolo). La definizione di gioco non è universale in quanto in molte lingue il termine o non esiste o fa riferimento ad attività più circoscritte specifiche non generico.

Italiano: Aggettivo: gesticolare m sing (pl.: gesticolari) . (raro) che è attinente al gesto. Verbo: Transitivo: gesticolare . esprimere con le mani e/o le braccia quanto si sta dicendo oppure, più raramente, emozioni o ancora pensieri ed intenzioni. (per estensione) (spregiativo) sfogo di rabbia o manifestazione di insicurezze con secchi o incontrollati movimenti delle mani e delle braccia.