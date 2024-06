Si aggrappa ai relitti della nave

: Solitamente la situazione avviene dopo un naufragio. Tuttavia, queste missioni di salvataggio possono anche non avvenire mai se non è noto il fatto che la persona sia ancora viva, se il motivo della scomparsa è ignoto, o se l'isola non è sulle mappe. Un naufrago è una persona che viene portata alla deriva o sulla terraferma. Le provviste e le risorse disponibili per i naufraghi permettono loro di sopravvivere su di un'isola finché altre persone arrivano a salvarli e condurli via dall'isola.

Italiano: Sostantivo: naufrago m sing . chi, essendo su un'imbarcazione che affonda, muore o sopravvive se viene salvato o raggiunge la terraferma. Sillabazione: nàu | fra | go. Pronuncia: IPA: /'naufrago/ . Etimologia / Derivazione: dal latino naufragus . Sinonimi: superstite, scampato. Contrari: annegato. Parole derivate: naufragio. Termini correlati: affondamento.