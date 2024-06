Un agente patogeno

: Un virus (dal latino virus, "veleno") è un'entità biologica con caratteristiche di simbionte o parassita obbligato, in quanto si replica esclusivamente all'interno delle cellule degli organismi. I virus possono infettare tutte le forme di vita, dagli animali, alle piante, ai microrganismi (compresi altri agenti infettanti come i batteri) e anche altri virus. Molte specie di virus convivono all'interno di sistemi viventi ospiti in modo simbiotico e gli individui di ogni specie animale, compreso l'essere umano, ospitano normalmente un elevato numero di specie virali simbionti, che formano una popolazione detta viroma.

Tedesco: Sostantivo: Virus n (pl.: Viren) . (biologia) virus. Sostantivo: Virus m (pl.: Viren) . (informatica) virus informatico. Sillabazione: Vi | rus. Pronuncia: IPA: /'vis/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: vedi virus . Iponimi: Coronavirus, Retrovirus, Rhinovirus. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de. Duden Rechtschreibungswörterbuch, voce "Virus" (edizione online su duden.