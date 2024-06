Affonda le proprie radici nel terreno

: Pianta – tipo di disegno architettonico in scala Piante – uno dei regni degli esseri viventi Pianta – la parte inferiore del piede .

Italiano: Sostantivo: pianta ( approfondimento) f (pl.: piante) . (biologia) (botanica) essere vivente che vive ricavando esternamente anidride carbonica in cambio di ossigeno, formato da cellule eucariotiche in possesso di parete e cloroplasti, e caratterizzato dal fatto di non essere in grado di muoversi e comunicare. parte del piede che poggia sul suolo. (topografia) disegno che riproduce, in senso orizzontale, una struttura, una zona.