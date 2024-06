: In questo caso molto spesso in luogo di incetta si parla di accaparramento dei beni che sconvolge le normali condizioni del mercato e della produzione. L'incetta può avvenire per svariate cause: perdita di produzione, aumento subitaneo dei bisogni, volontà di procedere ad acquisti speculativi. L'incetta designa la presenza di un'elevata domanda sul mercato di un particolare bene, temendo una rarefazione delle offerte nel corso del tempo.

Italiano: Sostantivo: incetta f sing (pl.: incette) . raccolta, acquisto della maggior quantità disponibile di merce a scopo speculativo. (militare) acquisto a prezzi concordati di vettovaglie, mezzi e materiali per esigenze militari. (obsoleto) lucro, guadagno. Voce verbale: incetta . terza persona singolare dell'indicativo presente di incettare. seconda persona singolare dell'imperativo di incettare.