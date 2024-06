L aborra il vegetariano

: Comunemente per "pesce" si intende la carne dei pesci. Carne è il termine usato comunemente per intendere le parti commestibili degli animali omeotermi, e può comprendere vari tagli, compresi anche organi interni, o frattaglie. Nel linguaggio comune e in molte normative il termine esclude i prodotti ittici e della pesca. .

Italiano: Sostantivo: carne ( approfondimento) f (pl.: carni) . (biologia), (anatomia), (fisiologia) l'insieme dei tessuti muscolari, o più in generale dei tessuti molli, degli animali vertebrati, uomo incluso l'ago le si conficcò nella carne del dito. il cervello e gli occhi sono pezzi di carne, ma con funzioni né metaboliche né motorie.. (gastronomia) qualunque pietanza a base di tali tessuti muscolari, e in particolari di quelli di mammiferi e uccelli cuocere, cucinare la carne, preparare la carne, un pasto, un piatto a base di carne.