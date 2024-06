Abolì lo schiavismo

: Fu il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America, dal 4 marzo 1861 fino alla sua uccisione, avvenuta nell'aprile del 1865. Abraham Lincoln, spesso italianizzato in Abramo Lincoln (Hodgenville, 12 febbraio 1809 – Washington, 15 aprile 1865), è stato un politico e avvocato statunitense. Guidò l'Unione alla vittoria nella guerra di secessione americana, riuscendo a mantenere uniti gli Stati federati.

Inglese: Sostantivo: emancipator sing (pl.: emancipators) . emancipatore, liberatore Abraham Lincoln is considered a great emancipator for his role in abolishing slavery - Abraham Lincoln è considerato un grande emancipatore per il suo ruolo nell'abolizione della schiavitù.. Pronuncia: IPA: /'mænspet/. Etimologia / Derivazione: dal latino emancipator; si veda anche emancipate . Sinonimi: liberator, rescuer, saver.