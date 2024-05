Vecchie e ammuffite

: Assieme ad altre band come Green Day, blink-182 e Offspring sono annoverati tra i gruppi punk più influenti e di maggior successo degli anni novanta. Nati inizialmente come pura street punk band, nel corso degli anni hanno spaziato mescolando sottogeneri diversi come ska punk, hardcore punk, pop punk e reggae. I Rancid sono un gruppo musicale punk rock statunitense, formatosi a Berkeley, California, nel 1991.

Inglese rancid . italiano: laido..