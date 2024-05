Una risposta da Considerare

: .

Italiano: Sostantivo: feedback m inv . (forestierismo) nel linguaggio tecnico e scientifico, processo in grado di migliorare il comportamento di un sistema fisico, dopo la messa in atto da parte dello stesso. (per estensione) per esempio per consumatori o clienti per internet in genere, è una conferma di fiducia o meno in merito ad un rapporto intercorso appunto di lavoro, trattativa e/o disponibilità ovvero capacità operativa del venditore.