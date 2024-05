La Soluzione ♚ Una bacheca del bar che si svuota la mattina La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CROISSANTERIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CROISSANTERIA

Significato della soluzione per Una bacheca del bar che si svuota la mattina: è un'azienda alimentare italiana specializzata nella produzione di gelati, croissanterie surgelata e dolci da ricorrenza. Sammontana S. A. p. È stata fondata nel 1948 a Empoli, in provincia di Firenze, dove tuttora ha la sede. L'azienda ha quattro siti produttivi in Italia a Verona, Empoli, Vinci e Pomezia: detiene circa il 20% della quota di mercato del gelato industriale italiano (il 13% direttamente e il 7% tramite Sanson, controllata dalla Granmilano e acquisita dalla stessa Sammontana) e circa il 40% di quella della croissanterie surgelata.

