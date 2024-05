Ne fa di tutti i colori

: La tintura è l'operazione che permette di dare o cambiare colore a materiali per mezzo di un bagno, liquido in cui sono disciolti coloranti. . Si applica a molti materiali come: cuoio, pelli, legno, capelli, ma l'ambito più importante è quello che interessa le fibre tessili, i filati e i tessuti.

Italiano: Sostantivo: tintore m sing e f pl . chi colora tessuti. Sillabazione: tin | tó | re. Pronuncia: IPA: /tin'tore/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo tinctor che deriva da tingere cioè "tingere" . Parole derivate: tintoria. Termini correlati: vagellaio.