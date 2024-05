Storica regione della Mesopotamia

: Babilonia (detta anche Babele, Babel o Babil, , in accadico: Babilim, in sumerico: KÁ. (se si segue la cronologia media), Babilonia, fino ad allora di minore importanza, estese, con Hammurabi, il proprio regno su tutta la Mesopotamia meridionale e oltre, definendo un'area che in epoca achemenide e poi ellenistica verrà indicata con l'esonimo "Babilonia", dal nome del suo centro più importante. RAKI, in arabo , in aramaico: Babil) era una città dell'antica Mesopotamia, situata sull'Eufrate, le cui rovine si trovano nei pressi della moderna città di Al Hillah (governatorato di Babil), in Iraq, a circa 80 km a sud di Baghdad. C. DINGIR. Intorno al XVIII secolo a.

Italiano: Nome proprio: Babilonia ( approfondimento) . (toponimo) (storia) (archeologia) antica città della Mesopotamia, situata immediatamente a sud dell'odierna Baghdad. (storia) stato dell'età antica, con capitale la città omonima. Sillabazione: Ba | bi | lò | nia. Pronuncia: IPA: /babi'lnja/ . Etimologia / Derivazione: Parole derivate: babilonia, babilonese. Varianti: Babele.