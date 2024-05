Un segno trai fattori

Italiano: Preposizione: per . indica il moto attraverso un luogo Sono passato per il centro.. indica il moto entro un certo spazio Camminava ansiosamente per la stanza.. indica destinazione Questo è il treno per Londra.. in certi casi indica un luogo C'era un uomo sdraiato per terra.. indica un periodo Ho studiato per tre ore.. indica inclinazione Sei molto dotato per la matematica.. indica un mezzo Te lo invio per posta.