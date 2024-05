: Le diverse specialità di questo sport sono praticate in molte nazioni, anche se per antica tradizione solitamente primeggiano gli sportivi baschi, residenti in Spagna, Francia e nelle Americhe. Escluse rare versioni arcaiche (laxoa, pasaka) si gioca in due squadre, lanciando una palla (pelota), contro una parete chiamata frontone o frontón in castigliano, fronton in francese, frontis in basco, frontó in catalano. La palla basca (pilota in basco e catalano, pelota in castigliano e pelote in francese) è uno sport sferistico originario del Paese Basco e derivato dalla pallacorda.

Italiano: Sostantivo: pelota ( approfondimento) f solo sing . (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: pe | lò | ta. Pronuncia: IPA: /pe'lta/ . Etimologia / Derivazione: dallo spagnolo pelota cioè "palla" . Sinonimi: palla basca. Parole derivate: pelotaro.