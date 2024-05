La Soluzione ♚ Un opera di Zeffirelli La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CALLAS FOREVER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CALLASFOREVER

Significato della soluzione per Un opera di zeffirelli: Callas Forever è un film del 2002 diretto da Franco Zeffirelli, che ha steso anche la sceneggiatura in collaborazione con Martin Sherman. È anche il suo ultimo lungometraggio cinematografico. In Callas Forever vengono mostrati gli ultimi tre mesi di vita di Maria Callas (interpretata dall'attrice francese Fanny Ardant), senza seguire però il suo percorso biografico, ma inventandoli completamente. Zeffirelli, a proposito della sceneggiatura, dichiara: «Posso presentarla come donna e come persona.

