Un modo di avanzare del piazzista inglese

: . Door to Door è il sesto album in studio del gruppo musicale statunitense The Cars, pubblicato il 25 agosto 1987 dalla Elektra Records. Dall'album furono estratti i singoli You Are the Girl, Strap Me In e Coming Up You. È prodotto interamente da Ric Ocasek.

Inglese: Sostantivo: paint . (chimica) vernice. colore. Verbo: Transitivo: paint . dipingere to paint the door blue. dipingere la porta di azzurro.. verniciare. Parole derivate: painter. painting. Creolo giamaicano: Sostantivo: paint . (matematica) (geometria) punto. inglese Dictionary.com, lemma paint. WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.