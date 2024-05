: Nei toponimi di origine anglosassone, si usa il termine "baia" anche per specchi d'acqua ampi come golfi o come mari, dato che l'inglese bay indica insenature anche molto vaste, rispetto al corrispettivo termine italiano. Una baia è un'insenatura costiera poco estesa, generalmente meno di un golfo, che presenta un'entrata dal mare o dal lago talvolta stretta ma anche larga e che poi penetra profondamente nell'entroterra.

Italiano: Sostantivo: baia ( approfondimento) f sing (pl.: baie) . (geografia) insenatura della costa con entrata relativamente ristretta, dove le barche trovano riparo. burla, beffa, celia. Sillabazione: bà | ia. Pronuncia: IPA: /'baja/ . Etimologia / Derivazione: (insenatura) forse dal francese baie. (burla) derivazione dell’antico baiare. (tinozza) dal francese baille. Sinonimi: (geografia) ansa, cala, fiordo, golfo, insenatura, porto, rada, rientranza, seno.