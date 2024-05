La Holiday del jazz

: Ad esso ha fatto seguito l'EP di debutto Don't Smile at Me, pubblicato nell'agosto 2017, portandola ad essere nominata come UpNext da Apple Music. Billie Eilish (AFI: ['al]), pseudonimo di Billie Eilish Pirate Baird O'Connell (Los Angeles, 18 dicembre 2001), è una cantautrice statunitense. È salita alla ribalta nel 2015 con il singolo Ocean Eyes, diventato virale sulla piattaforma SoundCloud. Nel 2019 viene pubblicato l'album in studio di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go, che ha fatto registrare un enorme successo commerciale a livello globale, debuttando in cima alla Billboard 200 e risultando così l'album con le migliori prestazioni del 2019 negli Stati Uniti; è stato trainato dai singoli When the Party's Over, Bury a Friend e Bad Guy, quest'ultimo posizionatosi al primo posto della Billboard Hot 100, rendendo Eilish la prima artista nata negli anni duemila ad aver conseguito tale traguardo.

Inglese: Sostantivo: bill . (economia) banconota. conto inteso come spesa, esempio del ristorante o albergo. (anatomia) becco. (araldica) wood-bill. (politica) (diritto) decreto.