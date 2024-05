Grava sulle attività produttive sigla

: L'imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è un'imposta istituita in Italia col decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. l. A partire dall'anno d'imposta 2022 è previsto l'esonero dall'IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all’articolo 3, lettere b) e c) del d. 446/1997 (secondo i dettami della Legge 234/2021, nota come "Legge di bilancio 2022"; Legge 234/2021). 446 e attualmente in vigore.

Italiano: Acronimo / Abbreviazione: IRAP ( approfondimento) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) Imposta Regionale sulle Attività Produttive.