La Germania che era DDR

Italiano: Aggettivo: est inv . in senso opposto a quello occidentale. Sostantivo: est ( approfondimento) m (non numerabile) . (geografia) il punto cardinale opposto a ovest, verso oriente. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /st/ Ascolta la pronuncia (l'est) : . Etimologia / Derivazione: dall’inglese east, attraverso lo spagnolo este e il francese est . Sinonimi: Oriente, Levante, oriente, levante.