La Gale modella australiana

: Ha iniziato la sua carriera d'attrice nel 2001 interpretando ruoli minori in serie televisive. Megan Denise Fox (Oak Ridge, 16 maggio 1986) è un'attrice e modella statunitense. Successivamente ha recitato in altre opere di successo o comunque molto note come Jennifer's Body (2009) e alcuni film della saga delle Tartarughe Ninja. Ha poi raggiunto la fama grazie al ruolo nella serie televisiva Hope & Faith e per aver vestito i panni di Mikaela Banes nei primi due film della saga Transformers.

Inglese: Nome proprio: Megan . nome proprio di persona inglese femminile.