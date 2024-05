La Soluzione ♚ Fiume dell inferno La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COCITO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COCITO

Significato della soluzione per Fiume dell inferno: Il Cocito ([ko'ito], in greco antico t - Kktos - e in latino Coctus) è, nella mitologia greca, uno dei cinque fiumi degli Inferi. Il luogo compare anche nella Divina Commedia di Dante Alighieri, nella quale viene però descritto come un enorme lago ghiacciato situato sul fondo dell'Inferno, nella Giudecca, quarta sezione del nono cerchio, riservato ai traditori dei benefattori. Il nome può significare "lamento", "pianto" o "fiume di ghiaccio".

Altre Definizioni con cocito; fiume; inferno; Il lago gelato dell Inferno dantesco; Il fiume di Lucca; Fiume della Romania; L inferno di Plutone; Visitò da vivo l inferno;