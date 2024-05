Un fiabesco eterno ragazzo

: Barrie nel 1902, che compare per la prima volta nel romanzo L'uccellino bianco e poi in altre opere dello stesso autore come la pièce teatrale Peter Pan. M. Peter Pan è un personaggio letterario creato da J. Il bambino che non voleva crescere (1904, che poi venne riscritta e pubblicata come romanzo nel 1911) e nel romanzo Peter Pan nei Giardini di Kensington (1906). Il personaggio appare in numerose altre produzioni di varia natura (film, cartoni animati, fumetti), e nel relativo merchandising.

Italiano: Locuzione nominale: sindrome di Stendhal ( approfondimento) . (psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) malattia psicofisica provocata da un rapporto abnorme tra una persona e l'opera d'arte che sta osservando. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Termini correlati: sindrome dei Balcani, sindrome del Golfo, sindrome di Peter Pan, sindromico, sindrome di Down.