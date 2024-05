I conservatori inglesi

: Il partito Tory è uno dei principali partiti (opposto a quello dei Whigs) attivi tra il tardo Seicento e la metà dell'Ottocento in Inghilterra e successivamente Regno di Gran Bretagna in seguito alla fine della Repubblica di Cromwell durante il regno di Carlo II. Chiamati ironicamente «banditi cattolici», sostenevano che il potere parlamentare (seppur presente nello Stato inglese) dovesse comunque essere meno forte rispetto al potere regio.

Inglese: Nome proprio: Tory ( approfondimento) . nome proprio di persona. (geografia) Oileán Thoraigh. Sostantivo: Tory sing (pl.: Tories) . (familiare) (politica) (regionale) conservatore (nel Regno Unito) in Great Britain, general elections are usually battles between Labour and the Tories. - nella Gran Bretagna, le elezioni nazionali sono generalmente battaglie entre gli laburisti e gli conservatori.