Il cineasta Egoyan

: Atom Publishing Protocol (AtomPub o APP) è invece un semplice protocollo basato su HTTP usato per la lettura, creazione e aggiornamento di risorse web. Atom Syndication Format è un formato di documento basato su XML, per la sottoscrizione di contenuti web, come blog o testate giornalistiche. Con il termine Atom, in informatica, ci si riferisce a due standard distinti. Atom è basato sull'esperienza delle varie versioni del protocollo lanciato da Netscape, RSS.

Inglese: Sostantivo: atom . (fisica) atomo. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /'ætm/ . Parole derivate: atomic. Bretone: Sostantivo, forma flessa: atom . (chimica) (fisica) plurale di atomenn ; atomi.. Pronuncia: IPA: /a'tm/ . Etimologia / Derivazione: vedi atomo . Svedese: Sostantivo: atom comune . (fisica) atomo. Pronuncia: IPA: /a'tom/. Inglese .