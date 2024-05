Carlo V la assegnò ai cavalieri di Rodi

: Malta, ufficialmente Repubblica di Malta (in maltese Repubblika ta' Malta, in inglese Republic of Malta), è uno Stato insulare dell'Europa meridionale, nonché lo Stato membro più piccolo dell'Unione europea. Con un'estensione di 315,6 km² è uno degli Stati più piccoli e densamente popolati al mondo. È un arcipelago situato nel Mediterraneo, nel canale di Malta, a 80 km dalla Sicilia, a 284 km dalla Tunisia e a 333 km dalla Libia, compreso nella regione geografica italiana.

Italiano: Nome proprio: Malta ( approfondimento) f sing . (toponimo) isola principale dell'omonimo stato europeo, compresa nell'arcipelago maltese. La capitale è Valletta. Sillabazione: Màl | ta. Etimologia / Derivazione: dal Greco et (Melite) dato dalla presenza nell'isola di api autoctone che producevano miele (µ in greco) o dal fenicio malit (montagna) o dall'ebraico Malet, il cui significato è rifugio .