La capitale col Prado

: Madrid (in italiano AFI: /ma'drid/ in spagnolo AFI: [ma'ðið]) è la capitale e la città più popolosa della Spagna; si tratta del secondo comune più popoloso nell'Unione europea, dopo Berlino, e la sua area metropolitana è la sesta più popolosa d'Europa dopo Mosca, Istanbul, Londra, la Ruhr e Parigi: l'area comunale si estende su un totale di 604,3 km² mentre la popolazione della municipalità è di 3 280 782 abitanti, ma la popolazione dell'area metropolitana (agglomerato urbano e suburbano metropolitano) è calcolata infatti in 7,5 milioni.

Italiano: Nome proprio: Madrid ( approfondimento) f . (toponimo) capitale della Spagna. Sillabazione: Ma | drid. Pronuncia: IPA: /ma'drid/ . Etimologia / Derivazione: dal spagnolo Madrid .