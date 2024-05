bonificano aspirando

: L'idrovora è un tipo di pompa usata per assorbire ed asportare grandi masse d'acqua, in particolare per opere di bonifica .

Italiano: Sostantivo: idrovora ( approfondimento) f sing (pl.: idrovore) . (meccanica) (idraulica) (tecnologia) (ingegneria) dispositivo per aspirare acqua. Sillabazione: i | drò | vo | ra. Pronuncia: IPA: /i'drvora/ . Etimologia / Derivazione: femminile sostantivo dell’aggettivo idrovoro .