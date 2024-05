L arte di Montale

: La poesia ha quindi in sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere concetti e stati d'animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa, in cui le parole non sottostanno alla metrica. La poesia (dal greco antico pe, produrre, creare) è una forma d'arte che crea, con la scelta e l'accostamento di parole secondo particolari leggi metriche, un componimento fatto di frasi dette versi, in cui il significato semantico si lega al suono musicale dei fonemi.

Italiano: Sostantivo: poesia ( approfondimento) f sing (pl.: poesie) . (letteratura) (poesia) arte di rendere note esperienze, emozioni e sentimenti con una composizione in versi. (poesia) componimento in versi, scritto secondo regole e convenzioni metriche, ritmiche, ecc. e il cui contenuto ha carattere lirico, o epico. (poesia) componimento in versi. produzione poetica di un'epoca, di un movimento o di un autore caratterizzata da una certa affinità stilistica e di gusto la poesia rinascimentale.