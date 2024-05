Antico eresiarca di Alessandria

: Ario (in latino Arius; Cirenaica, 256 – Costantinopoli, 336) è stato un presbitero e teologo berbero. . La corrente teologica cristiana sorta attorno alle sue dottrine religiose fu condannata come eretica nel primo concilio di Nicea nel 325, e venne in seguito indicata con il nome di arianesimo. Si diffuse prevalentemente tra i popoli germanici.

Italiano: Sostantivo: Ario . (zoologia), (ittiologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Nome proprio: Ario ( approfondimento) m . nome proprio di persona, maschile. Sillabazione: À | rio. Pronuncia: IPA: /arjo/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .